Jaafar Jackson | Per catturare l' essenza di mio zio Michael Jackson ho dormito sul pavimento di camera sua

A Berlino, in occasione dell'anteprima mondiale del biopic dedicato a Michael Jackson, l’attore che interpreta il celebre cantante ha raccontato di aver dormito sul pavimento nella camera di suo zio per cogliere meglio la sua essenza. La pellicola sarà nelle sale italiane a partire dal 22 aprile e ripercorre la vita e la carriera di Michael Jackson, uno dei più grandi artisti della musica pop.

Il biopic parte dagli anni ’60, quando i Jackson 5 muovevano i primi passi in Indiana sotto la direzione ossessiva del padre violento Joe, prosegue fino ad attraversare gli anni ’70, quando Michael firma il suo primo album da solista (Off The Wall) e raggiunge l’apice con la realizzazione dell’album più venduto di tutti i tempi: Thriller (1982). Un viaggio tra la musica e la vita dell’eterno Peter Pan, che si rifugiava nel mondo delle favole, dei cartoon e di Charlie Chaplin per sfuggire al peso della famiglia. Jacko era alla ricerca dell’isola che non c’è e della propria libertà. «Jaafar non ha imitato Michael, è diventato Michael», ha dichiarato sul red carpet berlinese Marlon, uno dei fratelli del re del pop.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jaafar Jackson: «Per catturare l'essenza di mio zio Michael Jackson ho dormito sul pavimento di camera sua» Leggi anche: Il trailer del biopic con Jaafar Jackson nei panni dello zio Michael Jackson: un viaggio dalle origini al successo mondiale, tra talento, famiglia e ambizione Leggi anche: Il film su Michael Jackson debutta a Berlino: la famiglia Jackson sul red carpet dell’anteprima mondiale di Michael, e le lacrime di Jermaine per Jaafar