La classifica del clima Macerata ventesima | Ma siccità e nubifragi sono sempre più frequenti
Macerata si conferma al ventesimo posto nella classifica del Sole 24 Ore dedicata al clima. La città si trova in una posizione che, secondo il rapporto, riflette le condizioni meteorologiche e ambientali locali. Il professore dell’Università di Camerino, geomorfologo e climatologo, ha analizzato alcuni dei parametri che contribuiscono a questa valutazione. Nei dati si evidenziano aumenti di siccità e nubifragi, eventi che si verificano con una frequenza crescente.
di Lucia Gentili Macerata conferma la ventesima posizione nella classifica del Sole 24 Ore. Il professore dell’Università di Camerino Carlo Bisci, geomorfologo e climatologo, approfondisce alcuni dei parametri che la rendono una città in cui si vive bene per il clima. Macerata è al 13esimo posto per giorni consecutivi senza pioggia, al 17esimo per intensità pluviometrica e al 22esimo per le precipitazioni estreme. Cosa significa? "Anche se Macerata è avvantaggiata rispetto ad altri capoluoghi di provincia, purtroppo anche quest’anno ci sono stati periodi abbastanza prolungati di siccità, tanto che diversi comuni sono stati costretti a razionare la fornitura idrica anche in autunno avanzato e perfino in inverno; a questo si sono contrapposti eventi piovosi particolarmente intensi, localmente con caratteristiche di veri e propri nubifragi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
