Macerata si conferma al ventesimo posto nella classifica del Sole 24 Ore dedicata al clima. La città si trova in una posizione che, secondo il rapporto, riflette le condizioni meteorologiche e ambientali locali. Il professore dell’Università di Camerino, geomorfologo e climatologo, ha analizzato alcuni dei parametri che contribuiscono a questa valutazione. Nei dati si evidenziano aumenti di siccità e nubifragi, eventi che si verificano con una frequenza crescente.

di Lucia Gentili Macerata conferma la ventesima posizione nella classifica del Sole 24 Ore. Il professore dell’Università di Camerino Carlo Bisci, geomorfologo e climatologo, approfondisce alcuni dei parametri che la rendono una città in cui si vive bene per il clima. Macerata è al 13esimo posto per giorni consecutivi senza pioggia, al 17esimo per intensità pluviometrica e al 22esimo per le precipitazioni estreme. Cosa significa? "Anche se Macerata è avvantaggiata rispetto ad altri capoluoghi di provincia, purtroppo anche quest’anno ci sono stati periodi abbastanza prolungati di siccità, tanto che diversi comuni sono stati costretti a razionare la fornitura idrica anche in autunno avanzato e perfino in inverno; a questo si sono contrapposti eventi piovosi particolarmente intensi, localmente con caratteristiche di veri e propri nubifragi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La classifica del clima. Macerata ventesima: "Ma siccità e nubifragi sono sempre più frequenti"

Articoli correlati

Tra siccità e nubifragi. “Nuova fase climatica. E dobbiamo allenarci a mitigarne i rischi”Pisa, 9 gennaio 2026 – “L’Italia entra in una nuova fase climatica: dobbiamo cambiare il paradigma e variare il nostro modo di gestire il territorio,...

Le commozioni cerebrali nei bambini sono più frequenti di quanto immaginiamo, ma spesso le sottovalutiamoUno nuovo studio rivela che 1 bambino piccolo su 4 soffre di sintomi duraturi dopo un urto alla testa.

Aggiornamenti e notizie su La classifica del clima Macerata...

Temi più discussi: Classifica migliori città per il clima: Ancona e Pesaro nella top 10, merito della brezza marina; La città italiana con il miglior clima non è dove pensi, ed è la stessa da tre anni; Quali sono le città italiane con il clima migliore: Bari in testa, Carbonia ultima. La classifica; Qualità del clima, Pesaro e Urbino al settimo posto in Italia. Quarta la provincia di Ancona.

Classifica migliori città per il clima: Ancona e Pesaro nella top 10, merito della brezza marinaBene anche il resto delle Marche: tutte le province sono nelle prime trenta posizioni della graduatoria pubblicata dal Sole 24 Ore. Fermo e Macerata mantengono la posizione dell’anno scorso nell’elenc ... msn.com

Indice del clima 2026, Firenze lontana dalla vetta di dove si vive meglio: la classifica del Sole 24 OreNella graduatoria, stilata tenendo conto di diversi parametri, la città perde due posizioni rispetto all'anno scorso ... firenzetoday.it

'Sguardi di donna' a Macerata, fotografia per emozioni profonde e messaggi universali. Giornata internazionale della Donna, al via la mostra e premiate vincitrici del contest #ANSA x.com

LA SENTENZA del Tribunale di Macerata. Due anni e dieci mesi per peculato. Imputata una 60enne. La difesa: «Movimentazioni fatte nell’ambito della gestione familiare di spese inerenti al mantenimento dell’amministrato» - facebook.com facebook