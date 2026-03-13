Fondotinta | gli errori più comuni e come evitarli

Il fondotinta rappresenta il primo passo nel trucco e ha un ruolo fondamentale nel risultato finale. Spesso, però, vengono commessi errori come scegliere la tonalità sbagliata, applicarlo in modo disomogeneo o usare prodotti inadeguati per il tipo di pelle. Questi sbagli possono compromettere l’effetto desiderato, rendendo il trucco meno naturale o poco duraturo. Conoscere le mosse giuste può aiutare a evitare questi errori.

Il fondotinta è spesso il primo gesto del make-up e, allo stesso tempo, quello che più influenza il risultato finale. Quando funziona, la pelle appare uniforme, luminosa, naturale. Quando qualcosa va storto, invece, anche il trucco più curato rischia di sembrare pesante, disomogeneo o poco armonioso. La buona notizia è che gli errori più comuni sono quasi sempre gli stessi e, soprattutto, sono facilmente correggibili con qualche accorgimento mirato. Capire dove si sbaglia non significa complicare la routine, ma renderla più consapevole, trasformando la base viso in un alleato e non in un elemento da “aggiustare” durante la giornata. La tonalità sbagliata: quando il colore tradisce il risultato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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