Sabato pomeriggio a Marina Centro un giovane egiziano è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato di rubare una collana a una donna sul lungomare. L’uomo, insieme a un complice, ha strappato il gioiello e si è dato alla fuga, ma è stato fermato da un passante che ha chiamato le forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto poco dopo, e il giovane è stato portato in commissariato.

Rimini, 12 aprile 2026 – Ladro in manette a Marina centro. La polizia sabato pomeriggio ha arrestato un giovane egiziano che, insieme a un complice, ha strappato una collana a una donna sul lungomare. L’episodio è avvenuto intorno alle 15.30. La donna stava passeggiando sul lungomare insieme al fidanzato quando all’improvviso – all’altezza del Turquoise – sono sopraggiunti alle loro spalle due nordafricani, che le hanno strappato la collana di dosso per poi scappare a piedi. La coppia ha dato subito l’allarme e si è messa a inseguire i due malviventi. Richiamato dalle urla, un uomo che si trovava in un bar poco distante è riuscito a bloccare uno dei due.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strappa la collana a una donna, ma viene fermato da un passante e arrestato dalla polizia

Strappa la collana a una donna e scappa, ma viene bloccato da un agente e dai passanti: arrestatoUn rapinatore 43enne è stato arrestato per furto con strappo, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, ma anche per detenzione illecita di sostanze...