Il caso Spada a le Iene la testimone chiave | Troppi morti e quella siringa trovata nella sua divisa Un manipolatore

Il caso Spada torna protagonista in televisione con un servizio trasmesso questa sera su Italia 1. Nel reportage de Le Iene vengono ascoltate due testimonianze di colleghi e vengono presentati nuovi dettagli sull’inchiesta in corso. La testimone chiave descrive una situazione caratterizzata da troppi decessi e segnala la presenza di una siringa trovata nella divisa dell’indagato. La vicenda si sviluppa con aggiornamenti che coinvolgono diversi aspetti e persone.

Forlì, 15 aprile 2026 – Il caso Spada approda di nuovo in prima serata: nel servizio de Le Iene, in onda stasera su Italia 1, emergono due testimonianze di colleghi e nuovi elementi sull’inchiesta. L’inviata Roberta Rei ha raccolto i racconti di chi ha lavorato con Luca Spada, il soccorritore forlivese della Croce Rossa di 27 anni arrestato nei giorni scorsi per omicidio volontario aggravato in relazione alla morte di Deanna Mambelli, 85 anni. Altri cinque decessi, avvenuti lo scorso anno a breve distanza dal trasporto in ambulanza durante i suoi turni, sono ancora in fase di accertamento. https:www.ilrestodelcarlino.itforlicronacaintercettazioni-collega-luca-spada-ambulanza-xlteoxjf Le morti sospette hanno dato vita alle segnalazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il caso Spada a le Iene, la testimone chiave: “Troppi morti e quella siringa trovata nella sua divisa. Un manipolatore” Notizie correlate Leggi anche: Morti in ambulanza a Forlì, Luca Spada nei guai dopo le parole della testimone: "Bisturi e siringa al seguito" Forlimpopoli divisa su Spada: "Perché l’hanno arrestato?": "Quei decessi sono troppi"Il mercato in piazza Garibaldi moltiplicava, ieri, le occasioni di incontro all’ombra della Rocca albornoziana, nel cuore di Forlimpopoli. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il caso degli anziani morti in ambulanza, Spada: 'Soffrono troppo. Mi piace, lo voglio rifare'; Morti in ambulanza, le frasi shock dell'autista intercettato: Soffrono troppo, lo rifarò; Anziani morti in ambulanza: chi è Luca Spada, arrestato con l'accusa di omicidio volontario; Luca Spada, l'intervista al figlio di uno degli anziani morti in ambulanza. La telecamera guasta nell’ambulanza mentre Luca Spada agiva. Il procuratore di Forlì. Non ha funzionato proprio quel giornoIl procuratore di Forlì rivela: Le telecamere, installate per l'abnorme mortalità, non hanno registrato quel giorno ... ilfattoquotidiano.it Anziani morti in ambulanza, arrestato a Forlì Luca Spada ex autista della Croce RossaCustodia cautelare in carcere pe Luca Spada, il 27enne ex autista della Croce rossa accusato per la morte sospetta di sei anziani trasportati a bordo dell'ambulanza quando lui era in turno ... dire.it Luca Spada dal gip. Il legale: “Ha la coscienza pulita”. La testimone: “Un manipolatore” x.com Luca Spada è in tribunale a Forlì per l'interrogatorio di garanzia coi suoi avvocati Marco Martines e Gloria Parigi davanti al Giudice Ilaria Rosati e al Pm Andrea Marchini. "Il mio assistito è tranquillo, si dichiara innocente, non ha precedenti penali. È entrato facebook