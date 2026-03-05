Morti sospette di anziani trasportati in ambulanza | 8 cartelle cliniche sequestrate Verifiche sui legami fra l’autista e un’agenzia di pompe funebri

Otto cartelle cliniche sono state sequestrate in relazione a morti sospette di anziani trasportati in ambulanza. La procura sta indagando sui possibili collegamenti tra l’autista e un’agenzia di pompe funebri. Le verifiche si concentrano sulle circostanze dei decessi e sui rapporti tra le parti coinvolte. Nessun dettaglio sui risultati delle indagini è stato ancora comunicato.

Al centro dell'indagine c'è la posizione di Luca Spada, 27 anni, autista della Croce Rossa in servizio nella zona di Forlì, indagato per «omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso con l'iniezione di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso». L'ipotesi formulata dalla procura è che possa aver somministrato sostanze potenzialmente letali alle vittime (tra le ipotesi al vaglio, c'è quella che la morte degli anziani sia avvenuta per embolia, quindi attraverso l'iniezione di ossigeno), anche se al momento non sono stati resi pubblici risultati definitivi che possano dare conferme. Le persone decedute in condizioni sospette sarebbero tre donne e cinque uomini: la più anziana aveva 98 anni, il più giovane 69 anni. Le morti sospette di cinque anziani, tutti con patologie croniche, sono avvenute durante o dopo alcune operazioni di trasporto «secondario», trasferimenti organizzati in ambulanza per esigenze cliniche non di emergenza (visite, esami o controlli sanitari)