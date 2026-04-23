Centurione tenta di rapinare due volontari in centro a Roma | La giornata me la pagate voi

Un uomo di 33 anni, impiegato come centurione nel centro di Roma, ha tentato di rapinare due volontari della comunità Lautari, che si trovavano in zona per raccogliere fondi. L'episodio è avvenuto in pieno giorno e, secondo quanto riferito, il soggetto ha affermato che avrebbe fatto pagare loro la giornata. La polizia ha fermato l'uomo e ha avviato gli accertamenti sul caso.

Un 33enne, che lavora come centurione per i turisti, ha aggredito due volontari della comunità Lautari per rubare il denaro raccolto. Arrestato e processato per direttissima.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tenta di rapinare una barista con un coccio di vetro: “Datemi tutto, siete razzisti”L'uomo, un 35enne di origini algerine, è stato arrestato dai carabinieri di Napoli: dovrà rispondere di tentata rapina aggravata. Ugo Russo ucciso da un carabiniere che tentava di rapinare a Napoli, la famiglia: “Processo vada avanti”La notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo 2020 Ugo Russo, un ragazzo di 15 anni, viene ucciso da un carabiniere che aveva tentato di rapinare, a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Centurione tenta di rapinare due volontari in centro a Roma: La giornata me la pagate voiUn 33enne, che lavora come centurione per i turisti, ha aggredito due volontari della comunità Lautari per rubare il denaro raccolto ... fanpage.it Il centurione di Roma, le minacce e l'arresto per rapina: «Datemi i soldi o ci scappa il morto, la giornata me la pagate voi»Era quasi pronto per cominciare il suo turno vestito da centurione romano e fare le foto con i turisti, ma poi aveva deciso di virare su un'attività, a suo giudizio, ... ilmessaggero.it