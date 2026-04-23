centro disabili sfrattato scontro sul futuro

Centro per disabili gravi "Mondo a Colori", sfrattato dalla sua vecchia sede, è di nuovo scontro tra l’Amministrazione comunale, l’Anffas e le forze di minoranza. La tensione è culminata in una nota formale inviata lunedì da Donata Tritarelli, presidente di Anffas Fabriano Aps, al sindaco Daniela Ghergo e alle autorità, per denunciare le criticità di un progetto ritenuto inadeguato. Anffas parla di "istanze ignorate nei tavoli di concertazione, nonostante la delibera comunale del 26 marzo impegnasse la Giunta a trovare alternative al progetto esecutivo". L’Anffas dice no alla costruzione di un Centro diurno di soli 200 mq integrato all’interno del centro residenziale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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