A Milano il Comune ha deciso di chiudere il Centro diurno per disabili di via Anfossi dopo l’estate, una struttura riconosciuta per l’assistenza a persone con gravi disabilità. La destinazione d’uso cambierà e l’edificio sarà riaperto come Centro socio educativo dedicato a persone con minori fragilità. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le famiglie e le autorità comunali.

Il Comune di Milano dopo l’estate chiuderà il Centro diurno disabili (Cdd) di via Anfossi, struttura d’eccellenza per persone con gravi disabilità, cambiandone destinazione d’uso riaprendo come Centro socio educativo (Cse) per persone con minori fragilità. Gli utenti di Anfossi saranno trasferiti e potranno scegliere tra il Cdd di via Barabino o quello in largo Gonzaga. Decisione comunicata da Palazzo Marino a giugno scorso che ha scatenato la durissima reazione di alcune famiglie. “Contro la scelta di chiudere il Cdd Anfossi trasformandolo in Cse con differenti servizi rispetto agli obiettivi per cui era stato ristrutturato e inaugurato nel 2018 siamo stati costretti a fare ricorso al TAR al fine di opporci al trasferimento dei suoi attuali ospiti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, il caso del Centro diurno per disabili trasferito: scontro tra famiglie e Comune

