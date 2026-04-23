Centro Culturale Polivalente arriva il Box per la restituzione libri h24 e nuovi arredi

Al Centro Culturale Polivalente di Cattolica è stato installato un box per la restituzione dei libri disponibile 24 ore su 24, offrendo un nuovo servizio agli utenti. Contestualmente, sono stati aggiunti arredi moderni e funzionali all’interno della struttura. La novità riguarda sia l’area dedicata alla restituzione dei libri sia l’ambiente interno, ora più attuale e pratico. La struttura si prepara così a migliorare l’esperienza dei visitatori.

Un servizio in più per gli utenti del Centro Culturale Polivalente di Cattolica e nuovi arredi moderni e funzionali. A partire da martedì 21 aprile, accanto al portone di ingresso della Biblioteca, è stato collocato il nuovissimo box che consente di restituire i libri presi in prestito al CCP.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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