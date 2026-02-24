Il contributo della Bcc alla terapia intensiva polivalente di Ravenna | nuovi arredi per sala d' aspetto e sala colloqui

La Bcc ha donato nuovi arredi per migliorare gli spazi della terapia intensiva di Ravenna, a causa della necessità di rendere più confortevoli e pratiche le aree di attesa e i punti di incontro. L'azienda ha scelto di investire in questo intervento per facilitare il lavoro del personale e offrire un ambiente più accogliente ai pazienti e ai loro familiari. La modifica si traduce in sedie più comode e arredi più funzionali, pronti a essere utilizzati.

Nuovi arredi per rendere più accoglienti e funzionali la sala d'attesa e la sala colloqui della Terapia Intensiva Polivalente del Presidio Ospedaliero di Ravenna. L'intervento è stato reso possibile grazie al sostegno della Bcc ravennate forlivese e imolese, che ha finanziato il rinnovo degli spazi dedicati ai familiari dei pazienti ricoverati nel reparto afferente alla U.O. di Anestesia e Rianimazione, diretta dalla dottoressa Marina Terzitta. La cerimonia di ringraziamento si è svolta ieri alla presenza del dottor Umberto Carioli della Direzione Medicina di Presidio, della direttrice della U.

Colorno-Torrile: intitolata alla memoria dell’infermiera Tagliavini la sala polivalente della Casa della SaluteLa sala polivalente della Casa della Salute di Colorno-Torrile è stata intitolata alla memoria dell'infermiera Elisabetta Tagliavini, in occasione del suo compleanno, il 7 gennaio.

Nuovi arredi, prese elettriche e schermi informativi. Riaperta la sala d’attesa del capolinea Cotral di Ponte MammoloÈ stata riaperta la sala d’attesa del capolinea Cotral di Ponte Mammolo, rinnovata con nuovi arredi, prese elettriche e schermi informativi.

Il contributo della Bcc per il restauro dell’abbazia di Santa Maria del Monte a CesenaLa Bcc ravennate forlivese e imolese è intervenuta a sostegno dell’abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena, un importante monumento cittadino costruito circa nell’anno 1.000. Lo storico complesso è ... ilrestodelcarlino.it

LA BCC, insieme ad oltre 43.000 Soci, costruttori di valore per il territorio. Presentato il Bilancio 2025Presentato il Bilancio 2025 della BCC ravennate, forlivese e imolese 43.000 Soci costruttori di valore per il territorio ... ravennawebtv.it

