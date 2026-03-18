Manutenzione nuovi arredi e più libri | tante novità per la biblioteca comunale di Calci

La biblioteca comunale “Leopoldo Meucci” di Calci si prepara a ricevere importanti interventi. Entro la fine di marzo, saranno avviati i lavori di manutenzione degli ambienti interni, seguiti dall’arrivo di nuovi arredi e di una vasta selezione di libri. Questi interventi puntano a migliorare gli spazi e ampliare l’offerta culturale per i visitatori.

Calci (PI), 17 marzo 2026 – Grandi novità in arrivo per la biblioteca comunale “Leopoldo Meucci” di Calci, su tutti i fronti: a breve - entro la fine di marzo - partiranno i lavori di manutenzione degli spazi interni, al termine dei quali arriveranno nuovi arredi e anche nuovi libri. "L’intervento, di circa 20 mila euro per le opere di manutenzione, è volto a valorizzare e tutelare il patrimonio comunale - spiega l’assessora ai lavori pubblici e al patrimonio Valentina Marras - e prevede il risanamento delle pareti e la sistemazione degli infissi esterni. Il progetto include inoltre un rinnovo degli arredi, per una nuova e più funzionale distribuzione degli spazi: verranno creati angoli di lettura e di consultazione, oltre a un’area 'morbida' dedicata ai più piccoli, con l’obiettivo di garantire un miglior benessere a tutti gli utenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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