Il 20 aprile, il personale di De Vizia Transfer coinvolto nel servizio di raccolta e spazzamento nel comune di Avellino ha deciso di astenersi dal lavoro. La protesta è stata annunciata dalle organizzazioni sindacali UIL Trasporti, Fiadel e UGL Ambiente, che rappresentano i lavoratori dell’azienda. La decisione di sciopero deriva da proteste contro i tagli previsti ai loro sistemi di lavoro e alle condizioni di impiego.

Le 00.SS. UIL Trasporti, Fiadel, UGL Ambiente, comunicano che il giorno 20 aprile si asterrà dal lavoro il personale dipendente della De Vizia Transfer, operante sull’appalto del servizio di raccolta e spazzamento sul comune di Avellino. «Si è arrivati alla proclamazione dello sciopero dopo una serie di incontri, avvenuti nell’ambito della procedura di raffreddamento previsto dalla legge 14690, che si è protratta responsabilmente ben oltre ogni limite. Alla base dello sciopero vi sono una serie di provvedimenti adottati dalla società De Vizia Transfer nei confronti di un lavoratore, assunto sul cantiere di Avellino, che per effetto di una riorganizzazione aziendale, ha soppresso il posto di lavoro; proponendogli il trasferimento su altro cantiere “Pozzuoli”, dove la società ha perso l’appalto» si legge nella comunicazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rifiuti, i lavoratori “De Vizia” proclamano lo sciopero contro i tagli

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