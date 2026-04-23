Celik Juventus ancora una svolta | la Roma ha preso la sua decisione definitiva Gli aggiornamenti

La Roma ha deciso di non rinnovare il contratto del calciatore turco, segnando un cambiamento nella sua posizione riguardo al suo futuro. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una svolta rispetto alle trattative precedenti. La situazione riguarda ancora il possibile trasferimento del giocatore alla Juventus, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali. La questione resta aperta e soggetta a eventuali sviluppi.

di Francesco Spagnolo Celik Juventus, ancora una svolta per quanto riguarda il futuro del turco. La Roma non dovrebbe rinnovargli il contratto. Le ultime. Il calciomercato della Serie A entra in una fase calda e i riflettori sono puntati sulla corsia destra della capitale, dove la situazione di Celik appare ormai giunta a un punto di non ritorno. Le ultime indiscrezioni suggeriscono un futuro lontano dal Colosseo per il terzino turco, aprendo uno scenario decisamente interessante per le rivali storiche dei giallorossi. Le voci si fanno sempre più insistenti: i l rinnovo del contratto di Zeki Celik, attualmente in scadenza al termine della stagione, sembra essere svanito dai radar della dirigenza capitolina.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Celik Juventus, ancora una svolta: la Roma ha preso la sua decisione definitiva. Gli aggiornamenti Notizie correlate Di Gregorio Juventus, la Vecchia Signora ha preso una decisione sul portiere: gli aggiornamenti sul futuro dell’estremo difensoredi Francesco SpagnoloDi Gregorio Juventus, la conferma dell’estremo difensore è sempre più lontana. Boga ancora titolare? Spalletti ha preso questa decisione: tutti gli aggiornamenti su Juve Sassuolo di staseradi Redazione JuventusNews24Boga ancora titolare? Spalletti valuta con immensa attenzione le opzioni per il reparto offensivo decidendo di confermare... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Celik-Roma: prove di rinnovo. Sullo sfondo ci sono Inter e Juventus; Roma di sasso, passa alla rivale: tradimento in Serie A; La Juve mi vuole? Spalletti fuori dal normale, con lui...: l'occasione a zero strizza l'occhio; Roma-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Hermoso risponde a Krstovic, finisce in parità la sfida dell'Olimpico. Celik-Roma: prove di rinnovo. Sullo sfondo ci sono Inter e JuventusIl turco può lasciare i giallorossi a parametro zero ... msn.com Celik-Juventus, intesa vicina: la Roma rischia di perderlo a parametro 0Alla base della possibile rottura tra Celik e la Roma ci sarebbe una questione economica tutt’altro che marginale. Il giocatore e i suoi agenti chiederebbero un ingaggio da circa 4 milioni di euro a ... it.blastingnews.com Celik-Roma: prove di rinnovo. Sullo sfondo ci sono Inter e Juventus #ASRoma x.com Il destino di Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini con la maglia della Roma è ancora incerto. Entrambi piacciono in Italia, soprattutto a Inter e Juventus #ASRoma #IlGiorno #ZekiCelik #LorenzoPellegrini https://pagineromaniste.com/inter-occhi-su-celik-e-pellegrini/ - facebook.com facebook