Uno studio condotto al San Donato di Arezzo apre nuove speranze per una diagnosi più veloce e precisa della sepsi. La malattia, spesso causata da infezioni batteriche, può diventare rapidamente pericolosa se non riconosciuta in tempo. I ricercatori dell’ospedale hanno sviluppato metodi che potrebbero aiutare i medici a individuare la sepsi prima che si complichi, migliorando le possibilità di salvezza dei pazienti.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – La sepsi è una risposta anomala e sproporzionata dell’organismo a un’infezione, nella maggior parte dei casi di origine batterica. In alcune persone, infatti, il sistema immunitario può reagire in modo eccessivo, arrivando a danneggiare organi e tessuti anziché proteggere il corpo, con conseguenze potenzialmente molto gravi. Riconoscere l’infezione nelle fasi iniziali è quindi fondamentale per aumentare le possibilità di cura e prevenire l’evoluzione verso forme severe. Individuare tempestivamente la sepsi, una patologia definita “tempo-dipendente”, può fare la differenza nella presa in carico del paziente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sepsi, uno studio condotto al San Donato apre nuove prospettive per una diagnosi più rapida ed efficace

