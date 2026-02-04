Giorno del ricordo | spettacoli mostra e celebrazioni in memoria delle vittime delle foibe

Martedì 10 febbraio, in tutta Italia si svolgono iniziative, spettacoli e mostre per ricordare le vittime delle foibe. Le celebrazioni, istituite nel 2004, vogliono mantenere vivo il memoria di quella tragedia e dell’esodo degli italiani dalle loro terre. Centinaia di persone si riuniscono per onorare chi ha perso la vita e per riflettere su un capitolo oscuro della storia nazionale.

Martedì 10 febbraio si svolgeranno le celebrazioni per il Giorno del ricordo 2026, un appuntamento istituito con la legge 30 marzo 2004 dal Parlamento italiano per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli.

