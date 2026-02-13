Nkunku scende in campo dal primo minuto nel match tra Pisa e Milan, che apre la 25esima giornata di Serie A. Mentre Allegri conferma l’attaccante francese come punta centrale, rimane vivo il dubbio tra Leao e Loftus-Cheek per completare il trequartista. La decisione sulla formazione potrebbe influenzare l’andamento della partita fin dai primi minuti, visto il ruolo chiave di questa scelta.

Il match tra Pisa e Milan apre la 25esima giornata di Serie A. Allegri si affida ancora una volta a Nkunku, ma resta il ballottaggio tra Leao e Loftus-Cheek. Hiljemark dà fiducia a Durosinmi e rilancia Tramoni. Queste le probabili formazioni di Pisa-Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nkunku dal 1', Leao o Loftus-Cheek? Pisa-Milan, probabili formazioni

Questa sera alle 20:45 il Pisa ospita il Milan al 'Garibaldi' nella 25^ giornata di Serie A.

