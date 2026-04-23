Cede il pavimento del cimitero mentre cammina | uomo precipita nei loculi sotterranei

Oggi pomeriggio nel cimitero comunale di Fara Novarese si è verificato un incidente in cui un uomo è caduto all’interno di alcuni loculi sotterranei. La lastra del pavimento si è improvvisamente sgretolata sotto i suoi piedi, causando il suo intervento nei locali sottostanti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori per soccorrere l’uomo e mettere in sicurezza l’area.

Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile, al cimitero comunale di Fara Novarese. Un uomo è precipitato all'interno di alcuni loculi sotterranei dopo il cedimento improvviso di una lastra del pavimento.Secondo le prime informazioni, l'uomo stava camminando quando la lastra a copertura.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Rapina al Vomero: buco nel pavimento e fuga nei sotterraneiUn gruppo di malviventi armati ha messo a soqquadro la tranquillità del quartiere Vomero, a Napoli, dopo aver assaltato la filiale del Credit... Donna accoltellata mentre cammina in strada, colpita più volte di spalle da un uomo: è gravissimaMomenti di paura nel centro di Palermo, dove una donna di 56 anni è stata accoltellata alla schiena con più fendenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scoppia incendio in casa a Ponza e cede il pavimento: ustionata soccorritrice Protezione Civile; In una chiesta a Maastricht i resti (forse) di d'Artagnan; Napoli, assalto in banca: il buco nel pavimento e la fuga sotterranea; MOUSE P.I. For Hire: Guida Gumshoe in the Opera. Il pavimento cede all’improvviso, donna di 38 anni precipita in casa a Milano e fa un volo di tre metriL’episodio è avvenuto in via Catone a Milano (viale Jenner) intorno alle 8.30 di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, una porzione del pavimento è improvvisamente crollata sotto i piedi della donna, ... fanpage.it Taranto, durante perlustrazione in ex sito industriale abbandonato cede pavimento: agente in bilico nel vuoto, salvato da collegaMomenti di grande tensione la notte scorsa a Taranto, durante un’operazione della sezione volanti della Questura. Gli agenti erano intervenuti in seguito a una segnalazione di furto all’interno di un ... lagazzettadelmezzogiorno.it Anche lei cede al fascino del caschetto - facebook.com facebook