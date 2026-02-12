Donna accoltellata mentre cammina in strada colpita più volte di spalle da un uomo | è gravissima

Una donna di 56 anni è stata accoltellata più volte alle spalle nel cuore di Palermo. L’aggressione è avvenuta mentre camminava per strada, e ora si trova in condizioni gravissime. La polizia sta cercando di capire cosa abbia spinto l’uomo a colpirla in quel modo e intanto la vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Momenti di paura nel centro di Palermo, dove una donna di 56 anni è stata accoltellata alla schiena con più fendenti. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 18.30 di giovedì 12 febbraio 2026 in via Libertà, all'altezza di via Mondini. Come sta la 56enne La vittima, che perdeva molto sangue, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini Sentita dalla polizia, non è stata in grado di fornire indicazioni sull'autore dell'aggressione, colta di sorpresa alle spalle. Dopo l'attacco, si è rifugiata all'interno di un negozio della zona.

