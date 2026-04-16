Rapina al Vomero | buco nel pavimento e fuga nei sotterranei

Un gruppo di uomini armati ha assaltato una filiale bancaria nel quartiere Vomero, a Napoli. Durante la rapina, hanno forato il pavimento e sono scappati nei sotterranei dell’edificio. L’episodio si è verificato in piazza Medaglie d’Oro, creando scompiglio tra i residenti e i passanti della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per le verifiche e le indagini.

Un gruppo di malviventi armati ha messo a soqquadro la tranquillità del quartiere Vomero, a Napoli, dopo aver assaltato la filiale del Credit Agricole situata in piazza Medaglie d’Oro. L’azione, avvenuta nella tarda mattinata di questo giovedì, si è conclusa con la fuga dei rapinatori attraverso un percorso sotterraneo, lasciando dietro di sé una ventina di persone traumatizzate e un bilancio economico che le autorità stanno ancora cercando di definire. L’aggressione è stata orchestrata con una precisione tecnica che suggerisce una pianificazione meticolosa. Intorno alle 12:45, i criminali, che operavano con il volto completamente celato, sono riusciti a penetrare nell’istituto di credito praticando un foro nel pavimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina al Vomero: buco nel pavimento e fuga nei sotterranei Notizie correlate Assalto alla banca, scene da film. Liberati i 25 ostaggi, i rapinatori con maschere da vip si danno alla fuga dal buco del pavimentoUna scena degna di un film d’azione, è andata in “scena” nella tarda mattinata del 16 aprile, quando il quartiere Arenella di Napoli si è trasformato... Leggi anche: Rapina al Vomero in stile casa di carta: nel mirino cassette di sicurezza preziose? Altri aggiornamenti Rapina in banca, ostaggi liberati: rubate le cassette di sicurezza dai malviventi in fugaGrande paura all'Arenella in piazza Medaglie D'oro al Vomero per la rapina con ostaggi nell’istituto bancario Credit Agricole. I malviventi si sono barricati all'interno della banca con 25 ostaggi per ... napolitoday.it Rapina a Napoli, ultime news: centinaia di cassette di sicurezza aperte alla Credit AgricoleIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro nel quartiere Arenella al centro di Napoli ... fanpage.it