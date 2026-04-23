Durante la finale di Coppa d’Olanda disputata domenica scorsa tra due squadre, l’arbitro ha ricevuto una telefonata in campo che ha portato all’attivazione del protocollo di sicurezza. La situazione ha causato l’interruzione della partita, suscitando sorpresa tra i presenti. La telefonata ha coinvolto direttamente l’arbitro e si è verificata durante la fase conclusiva dell’incontro, portando a una sospensione temporanea del match.

Sembrava una scena curiosa, quasi divertente. Domenica scorsa la finale di Coppa d’Olanda tra Az Alkmaar e Nec Nimega è stata interrotta letteralmente da una telefonata, a cui ha dovuto rispondere l’arbitro Danny Makkelie, fischietto internazionale. Al 73esimo minuto del match, un uomo si è avvicinato al direttore di gara e gli ha passato un telefono: Makkelie ha discusso a lungo con qualcuno, poi la gara è stata momentaneamente interrotta. È ripresa dopo qualche minuto, con l’Az Alkmaar che ha conquistato il trofeo con un netto 5 a 1. A qualche giorno di distanza dalla finale, sono emersi i contorni di quella telefonata. Faceva parte di un protocollo di sicurezza, che è stato attivato per il rischio di una “ grave minaccia ” poi sventata, come ha svelato l’ex allenatore Robert Maaskant, oggi noto commentatore e opinionista in Olanda.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è una grave minaccia, ferma la gara”: l’arbitro Makkelie riceve una telefonata in campo. Così è scattato il protocollo di sicurezza nella finale di Coppa d’Olanda

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