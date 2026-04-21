L'arbitro Makkelie riceve una telefonata durante la finale di Coppa d'Olanda | Una grave minaccia

Durante la finale di Coppa d'Olanda, l'arbitro Danny Makkelie è stato chiamato improvvisamente a bordo campo per rispondere a una telefonata. La comunicazione è avvenuta mentre la partita era in corso, senza interruzioni ufficiali. La conversazione ha coinvolto il rappresentante della federazione calcistica, ma non sono stati diffusi dettagli sui contenuti o sulla durata della chiamata. Nessun altro membro dello staff o dei giocatori è stato coinvolto nell'episodio.

Durante la finale di Coppa d'Olanda, l'arbitro Danny Makkelie è stato improvvisamente richiamato a bordo campo per rispondere a una telefonata. L'oggetto della chiamata era una situazione potenzialmente pericolosa all'interno dello stadio. L'ex allenatore e attuale commentatore Robert Maaskant ha dichiarato di avere appreso che c'era "una grave minaccia".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio”L'ex arbitro Graziano Cesari boccia la decisione presa in Atalanta-Juventus di Coppa Italia dopo il rigore assegnato alla Dea per fallo di mano di... Spalletti: “In campo l’unico non professionista era l’arbitro, va cambiato”. Poi l’abbraccio alla giornalistaSpalletti show dopo il pareggio della Juventus in extremis contro la Lazio: “L’unico non professionista è l’arbitro e va fatta una riforma”. Una raccolta di contenuti Makkelie, l’arbitro messo nel mirino dagli irlandesi: cosa ha fatto la sera prima della partita con l’ItaliaC'era la squadra arbitrale al completo. In un ristorante nel centro di Bergamo il direttore di gara olandese di Italia-Irlanda del Nord, Danny Makkelie, ha passato la sera prima della sfida valida per ... corrieredellosport.it Makkelie sarà l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord: i precedenti e quei tre gol annullati a Morata con la Juve…Ufficiale la designazione arbitrale in vista della semifinale playoff valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali ... corrieredellosport.it