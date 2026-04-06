Un giocatore ha dichiarato che raggiungere una finale contro una squadra di alto livello come l’Arsenal rappresenta uno dei suoi migliori risultati. Ha sottolineato come la disciplina dei compagni sia stata fondamentale, facendo riferimento alle parole dell’ex allenatore del Birmingham City nel 2011, riguardo alla finale di Coppa di Lega. Secondo le ultime notizie, l’Arsenal sembra ancora influenzato dalla sconfitta nella finale di Coppa di Lega contro il Manchester City, avvenuta il mese scorso, anche se questa non è stata la prima esperienza negativa del club in questa competizione.

Notizia fresca giunta in redazione: Forse l’Arsenal si sta ancora leccando le ferite dopo aver perso la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City il mese scorso, ma non è un’esperienza del tutto nuova per il club. Era la terza sconfitta del genere in quella fase della competizione in 15 anni, dopo aver ceduto al City nel 2018, ma la loro esperienza nel 2011 è stata forse più frustrante. Di fronte a quasi 89.000 tifosi allo stadio di Wembley, La squadra di Arsene Wenger è stata sconfitta da una squadra del Birmingham City che passerà alla storia. Potrebbe piacerti Alex McLeish rivela come ha battuto l’Arsenal nella finale della Coppa di Lega del 2011. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Il mio progetto di giocare una finale contro una squadra di così alto livello come l’Arsenal è stato uno dei miei migliori risultati. La cosa principale è stata la disciplina dei giocatori in termini di gloria dell’ex allenatore del Birmingham City Alex McLeish degli avversari nella finale di Coppa di Lega 2011

Coppa dei Club Msp, i risultati degli ottavi di finaleVentiquattro squadre continuano la loro avventura tra Gold, Silver e Bronze, mentre altre 24 concludono qui il loro percorso.

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