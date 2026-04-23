C' è chi tradisce per un decimale

Un semplice decimale può cambiare radicalmente il risultato di uno studio o di una valutazione. Questa volta, l’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato dati che, con un minimo scarto di un decimo, hanno portato a una modifica delle classifiche o delle analisi precedenti. La differenza tra un risultato e l’altro si riduce a poche frazioni, ma il suo impatto può essere significativo nel contesto di interpretazioni e decisioni ufficiali.

Non è il fragore di una bocciatura clamorosa a fare rumore, ma il sibilo quasi impercettibile di un decimale che l'Istat trasforma in sentenza. È lì, in quella frazione infinitesimale, che oggi si misura la distanza tra l'Italia reale e una rappresentazione contabile che finisce per deformarla. Perché basta uno scarto minimo, una differenza che nel bilancio complessivo dello Stato vale quanto una piega statistica, per trasformare un percorso di risanamento lungo tre anni in un risultato sospeso, rinviato, di fatto negato. Così, proprio quando il nostro Paese si presenta in Europa con conti risanati effetto di non pochi sacrifici alle spalle, si ritrova umiliato non da un problema reale, ma da una lettura rigida ad opera di qualche tecnico probabilmente non disinteressato che ha trasformato un dettaglio in ostacolo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - C'è chi tradisce per un decimale Notizie correlate Leggi anche: Infedeltà: a quale età si tradisce di più e chi tradisce di più tra uomini e donne Leggi anche: Integri si è: chi tradisce non è il benvenuto