Integri si è | chi tradisce non è il benvenuto

Il presidente del club di calcio ha espresso scuse per il comportamento dei tifosi durante la partita persa contro una squadra di rilievo. Ha dichiarato che chi tradisce i valori del gruppo non è il benvenuto e ha ribadito l’importanza del rispetto tra i sostenitori. La questione è stata affrontata pubblicamente, senza ulteriori commenti o dichiarazioni ufficiali riguardo alle sanzioni o alle misure adottate.

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10 CALCIATORI TRADITORI che hanno GIOCATO in SQUADRE RIVALI

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