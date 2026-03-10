Infedeltà | a quale età si tradisce di più e chi tradisce di più tra uomini e donne

Secondo studi recenti, l’infedeltà si verifica più frequentemente in determinate fasce di età e tra i generi. I dati indicano che le persone tra i 30 e i 40 anni sono più inclini a tradire rispetto ad altre età, mentre tra uomini e donne le differenze sono evidenti. La questione rimane al centro di molte analisi senza che siano stati definiti motivi specifici.

Il tradimento è un fenomeno complesso che riguarda molte coppie. Alcune ricerche cercano di capire quando è più probabile che accada e se esistono differenze tra uomini e donne L'infedeltà è una delle principali cause di crisi nelle relazioni di coppia. Secondo diversi studi sociologici e psicologici, il tradimento può essere influenzato da fattori come età, soddisfazione emotiva e durata della relazione. Alcune ricerche indicano che il rischio di tradimento aumenta in particolari momenti della vita, soprattutto durante le cosiddette "fasi di transizione", come i cambiamenti lavorativi o le crisi personali legate all'età. In particolare, alcune indagini hanno osservato un aumento dei comportamenti infedeli intorno ai 30 e ai 40 anni, periodi in cui molte persone mettono in discussione le proprie scelte di vita.

