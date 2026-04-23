Cavriglia segnalazione sui lavori al Neri | Asfalto irregolare il Comune chiarisce

Un cittadino ha inviato una segnalazione all’amministrazione comunale di Cavriglia e all’ufficio tecnico riguardo ai lavori in corso nella zona del Neri. Nella comunicazione, si evidenziano problemi legati all’asfalto, definito irregolare. La questione è stata resa nota il 23 aprile 2026, senza ulteriori dettagli sulle azioni intraprese o sulle eventuali risposte delle autorità locali.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Una segnalazione formale è stata inviata all’Amministrazione comunale di Cavriglia e all’ufficio tecnico da parte di un cittadino, che ha evidenziato alcune criticità nei lavori in corso nella zona del Neri. Nel testo della comunicazione, il residente sottolinea come il ripristino dell’asfalto presenti “un manto estremamente irregolare”, tale da provocare forti vibrazioni al passaggio dei veicoli, arrivando a paragonare la strada più a un tratto sterrato che a una via urbana adeguatamente asfaltata. Da qui la richiesta rivolta all’ente di effettuare verifiche puntuali e, se necessario, di intervenire nei confronti della ditta esecutrice per garantire condizioni di sicurezza e una corretta planarità della carreggiata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavriglia, segnalazione sui lavori al Neri: “Asfalto irregolare”, il Comune chiarisce Notizie correlate Montesarchio, strade dissestate: il Comune chiarisce su lavori e ripristiniTempo di lettura: 2 minuti In merito alle numerose segnalazioni riguardanti lo stato del manto stradale in diverse aree del territorio comunale,... Arco di Torre Cervati, il Comune di Napoli chiarisce l’iter dei lavoriTempo di lettura: 2 minuti “In merito alle recenti sollecitazioni riguardanti lo stato dell’Arco di Torre Cervati a Posillipo”, in una nota del...