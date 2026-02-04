Italia in prima linea per il Clean Industrial Deal UE | Legambiente evidenzia ruolo protagonista

L’Italia si impegna per il Clean Industrial Deal dell’Unione Europea. Legambiente ha presentato a Roma un documento che mette in luce il ruolo del nostro paese in questa transizione. La presentazione si è svolta nella sede del presidente Stefano Ciafani, dove sono stati mostrati i risultati della terza edizione del progetto ‘L’Italia in cantiere’. Un passo concreto per spingere le imprese italiane verso un’industria più sostenibile.

**Legambiente presenta il suo Libro bianco per un Clean Industrial Deal made in Italy** A Roma, nella sede del presidente nazionale Legambiente, Stefano Ciafani, si è tenuta la presentazione dei risultati della terza edizione del progetto *‘L’Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy’*. L’iniziativa, presentata il 4 febbraio 2026, è stata l’occasione per lanciare un appello a favore dell’Italia come paese leader nella riconversione industriale sostenibile. Secondo Ciafani, l’Italia, pur essendo un Paese con un’economia fortemente legata ai settori tradizionali, può e deve guidare il processo di nuova industrializzazione europea, valorizzando eccellenze storiche e nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Italia si prepara a giocare un ruolo da protagonista nel nuovo accordo industriale pulito dell’Unione Europea.

