Cava e Vietri sequestro droga | operazione Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha condotto un’operazione che ha portato al sequestro di droga tra le località di Cava e Vietri. Durante le attività, sono stati individuati e fermati soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. L’intervento fa parte di un’indagine in corso mirata a contrastare lo spaccio nella zona. I dettagli sulle quantità sequestrate e sugli eventuali arresti saranno resi noti nelle prossime ore.

Operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle hanno intensificato i controlli nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di droga. Le attività, condotte dalla Compagnia di Cava de’ Tirreni attraverso mirati servizi sul territorio, hanno portato al sequestro di diverse sostanze psicotrope tra la città metelliana e il comune di Vietri sul Mare. In particolare, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato 420 grammi di cocaina, 90 grammi tra hashish e crack, oltre alla somma di 1.625 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio, e due telefoni cellulari utilizzati per la gestione del traffico illecito.🔗 Leggi su Zon.it

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