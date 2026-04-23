Cattolica onora Luisa Prioli | nasce il parco della staffetta

A Cattolica è stato inaugurato un nuovo parco pubblico dedicato a Luisa Prioli, staffetta partigiana, presso la scuola Filippini. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito alla scopertura del cartello e alla sistemazione delle panchine. La realizzazione del parco intende ricordare il ruolo di Prioli durante il periodo della Resistenza.

? Cosa sapere Cattolica intitola un parco pubblico alla staffetta partigiana Luisa Prioli presso la scuola Filippini.. L'iniziativa celebra l'ottantesimo anniversario del voto femminile e la memoria della resistenza locale.. Questa mattina a Cattolica, presso l’area adiacente alla scuola secondaria di primo grado Emilio Filippini, la sindaca Franca Foronchi e il vice sindaco Federico Vaccarini hanno ufficialmente intitolato un parco pubblico alla memoria di Luisa Prioli, l’unica staffetta partigiana combattente della città. L’atto istituzionale serve a onorare una donna che, a soli 23 anni, scelse di sfidare il regime nazifascista. Cresciuta in una famiglia di marinai con radicate idee antifasciste, la giovane si impegnò in prima linea per la libertà del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cattolica onora Luisa Prioli: nasce il parco della staffetta Notizie correlate Nato il parco intitolato a Luisa Prioli, staffetta partigiana della Resistenza che rischiò la vita nella lotta al nazifascismoHa rischiato la propria vita per liberare la sua città e il suo Paese dall’oppressione nazifascista. Milano onora la partigiana Gianna: nasce il nuovo parco a LambrateIl parco situato in largo Oreste Murani, nel cuore del quartiere Lambrate-Argonne a Milano, ha ufficialmente preso il nome di Giovanna Morelli. Contenuti e approfondimenti Cattolica ricorda Luisa Prioli: un parco per la staffetta partigianaUn nuovo spazio pubblico dedicato alla memoria della Resistenza è stato inaugurato a Cattolica. L’Amministrazione comunale ha intitolato un parco a Luisa ... chiamamicitta.it Cattolica intitola un parco a Luisa Prioli, staffetta partigiana della ResistenzaAi piedi della collinetta, svetta ora una targa con il suo nome e un Qr code che rinvia a una pagina a lei dedicata sul sito del Comune ... altarimini.it