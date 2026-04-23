Cattedra orario esterna non confermata in organico | quale docente diventa soprannumerario?
In una scuola, l'assegnazione di un docente a un orario esterno non confermato nell'organico può portare alla sua posizione come soprannumerario. La decisione si basa sulla posizione di ciascun insegnante nella graduatoria interna di istituto. Quando si verificano queste situazioni, si rende necessario individuare quale docente venga considerato soprannumerario a seconda della classifica interna.
L'individuazione del soprannumerario dipende dalla posizione occupata dai docenti nella graduatoria interna di istituto. Cosa succede nel caso di un docente in servizio su una COE? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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