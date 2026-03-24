Graduatoria interna di istituto 2026 | entro quale data deve presentare domanda il docente che sarà dichiarato soprannumerario

Nel question time del 19 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Stefano Cavallini di ANIEF, è stata discussa anche la tempistica per la presentazione della domanda da parte dei docenti dichiarati soprannumerari.

Nel question time del 19 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Stefano Cavallini di ANIEF, è stata affrontata anche la tempistica per la presentazione della domanda da parte degli eventuali docenti dichiarati sovrannumerari. In quel caso la tempistica è legata alla pubblicazione delle graduatorie interne di istituto, fissata per il 2026 entro il 17 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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