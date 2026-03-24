Cattedra orario esterna COE | con quali criteri viene assegnata al docente titolare nella scuola?

Da orizzontescuola.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attribuzione di una COE segue precise regole che sono differenti a seconda della tipologia di cattedra. Si distinguono due casi, vediamo quali L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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