Cattedra orario esterna COE | con quali criteri viene assegnata al docente titolare nella scuola?
L'attribuzione di una COE segue precise regole che sono differenti a seconda della tipologia di cattedra. Si distinguono due casi, vediamo quali L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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