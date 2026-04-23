Una coppia ha deciso di parlare pubblicamente della propria esperienza, definendola un vero calvario. Uno dei due ha spiegato di aver organizzato l’incontro con l’obiettivo di fare chiarezza e ottenere giustizia. La coppia ha riferito di aver affrontato un percorso difficile, senza entrare nel dettaglio delle cause. La loro testimonianza mira a far conoscere la situazione a chi può offrire supporto o interventi.

«Ho voluto promuovere questo incontro per fare chiarezza a spero giustizia. Questa coppia sta vivendo un vero calvario». Lo ha detto la parlamentare Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione infanzia, entrando ieri alla Camera dei Deputati tenendo per mano Catherine Birmingham e Nathan Trevallion prima dell'inizio della conferenza stampa dal titolo «Voglio tornare a casa. Il calvario della famiglia nel bosco». «Non mi darò pace finché questa vicenda, partita male e continuata peggio, non avrà soluzione», ha assicurato Brambilla mentre mostrava due foto dei tre bambini della famiglia nel bosco, convinta che non siano «stati tutelati i diritti dei bambini» e che si tratti di «una violenza di Stato».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Catherine e Nathan, un calvario ingiusto"

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