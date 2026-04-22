Una famiglia ha denunciato di aver vissuto cinque mesi di sofferenza e dolore, in particolare i bambini, a causa di un episodio che ha coinvolto Catherine e Nathan. La coppia ha dichiarato di aver sofferto un atto definito crudele nei confronti dei figli all’interno della propria abitazione, situata in un’area boschiva. La vicenda si è svolta negli ultimi mesi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui soggetti coinvolti.

AGI - "Non avrei mai potuto immaginare il dolore e la sofferenza che abbiamo vissuto come famiglia negli ultimi cinque mesi, soprattutto i bambini". È la denuncia di Nathan Trevallion, padre della cosiddetta "famiglia nel bosco", intervenuto in conferenza stampa alla Camera insieme alla moglie Catherine, all' onorevole Michela Vittoria Brambilla e al team legale che li assiste. Separazione. "Prima la separazione dalla loro casa, dai loro animali, dal loro padre. Poi la separazione dalla loro madre. La paura, l'ansia, lo stress, il trauma sono stati terribili per loro, mentalmente ed emotivamente. La loro gioia e la loro felicità sono state distrutte", ha aggiunto con gli occhi lucidi, sottolineando come lui e la moglie siano oggi "ancora più uniti di prima nell'amore, nel nostro amore reciproco e nell'amore per i nostri figli".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Famiglia nel bosco: Catherine e Nathan "contro i bambini un atto crudele"

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