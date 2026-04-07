Caterina Di Bitonto Ev sul Molo Clementino | Spero che al Ministero non arrivino solo le urla disperate di un eurodeputato non ascoltato da un sindaco

Caterina Di Bitonto, rappresentante di Europa Verde, ha commentato nuovamente la decisione di procedere con i lavori di banchinamento del Molo Clementino, esprimendo la speranza che le istanze arrivate al Ministero non siano solo urla di un eurodeputato non ascoltato dal sindaco. La sua posizione si inserisce nel dibattito locale riguardante il progetto, che ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte.

La storica rappresentante locale dei Verdi, contraria dal giorno uno al banchinamento auspica anche una «posizione chiara di una sinistra che su temi come questi può costruire il proprio futuro» ANCONA – Caterina Di Bitonto, storica appartenente ad Europa Verde, ribadisce ancora una volta il No assoluto suo e del suo partito al banchinamento del Molo Clementino. E lo fa ricordando varie tappe della vicenda, come lo strappo che ha portato, un passo alla volta, Ev a uscire dalla maggioranza nella seconda sindacatura Mancinelli, fautrice del progetto, ritenuto non in linea con le idee e i principi di un partito ecologista. Infine, l’auspicio che il Ministero faccia quella che secondo lei è «la scelta giusta». 🔗 Leggi su Anconatoday.it Caterina di Bitonto (Ev) su Portonovo: «Le scogliere soffolte non si vedono, ma possono creare danni all’equilibrio biologico»L'esponente di Europa Verde critica la proposta del sindaco Daniele Silvetti e rilancia l'idea dell'Area marina protetta per tutelare la baia e tutto... Rette in aumento anche del 75% nelle strutture residenziali, Caterina Di Bitonto (Ev): «Cosa incomprensibile verso persone bisognose»La co-portavoce di Ancona di Europa Verde ed ex operatrice socio sanitaria: «Sono soggetti fragili poiché afflitti da patologie che li rendono... Argomenti più discussi: Erosione a Portonovo, convocato il tavolo tecnico: Necessario un intervento integrato; A Bitonto la mostra Barocco. Allegorie del sensibile: un viaggio nel Seicento tra prestiti d’arte e capolavori; Bitonto – Arte / Mostra Barocco, allegorie del sensibile in esposizione fino al 31 luglio; Caterina di Bitonto Ev su Portonovo | Le scogliere soffolte non si vedono ma possono creare danni all’equilibrio biologico. Caterina di Bitonto (Ev) su Portonovo: «Le scogliere soffolte non si vedono, ma possono creare danni all’equilibrio biologico»L'esponente di Europa Verde critica la proposta del sindaco Daniele Silvetti e rilancia l'idea dell'Area marina protetta per tutelare la baia e tutto il suo ambiente ... anconatoday.it Caterina di Bitonto (Ev) su Portonovo: «Le scogliere soffolte non si vedono, ma possono creare danni all’equilibrio biologico» x.com "La processione notturna" Ieri sera, un'ondata di commozione ha avvolto l'uscita del Cristo Morto e della Madonna dalla Chiesa del Purgatorio di Bitonto. Un momento intriso di fede e devozione che ha toccato il cuore di tutti i presenti. - facebook.com facebook