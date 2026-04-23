Catene di salvezza | si può sempre dire un sì o un no vista al Museo della Padova Ebraica
Domenica 26 aprile, alle 11 e 15, il Museo della Padova Ebraica propone una visita dedicata alle storie della Resistenza locale. L'esposizione si concentra su decisioni di coraggio e vite che si sono intrecciate alla lotta contro il nazifascismo, offrendo spunti sui momenti cruciali vissuti in quegli anni. L'iniziativa mira a far conoscere le scelte fatte dai protagonisti di quel periodo e le loro conseguenze.
"Catene di salvezza: si può sempre dire un sì o un no". Domenica 26 aprile, alle ore 11 e 15, il Museo della Padova Ebraica accompagna i visitatori all'interno delle storie della Resistenza padovana: scelte coraggiose e vite intrecciate alla lotta contro il nazifascismo, memorie che meritano di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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