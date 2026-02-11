Presentazione del libro Salvatore Ottolenghi inventore della polizia scientifica al Museo della Padova ebraica

Questa sera a Padova si tiene la presentazione del libro “Salvatore Ottolenghi, inventore della polizia scientifica”. L’evento si svolge al Museo della Padova Ebraica, dove Roberto Riccardi racconta la vita e il lavoro di Ottolenghi, figura chiave nella storia della polizia italiana. La sala si riempie di curiosi e appassionati, pronti a scoprire dettagli sulla figura che ha rivoluzionato le indagini criminali nel nostro paese.

Il Museo della Padova Ebraica propone un nuovo appuntamento dedicato alla presentazione del libro "Salvatore Ottolenghi, inventore della polizia scientifica" di Roberto Riccardi edito da Giuntina. L'evento si terrà giovedì 26 febbraio, ore 17.45. L'autore, Roberto Riccardi, è capo della polizia.

