Catanzaro vs Spezia trentaseiesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano Catanzaro e Spezia. La partita si svolge in un momento in cui entrambe le squadre hanno obiettivi diversi: i calabresi sono già qualificati ai playoff, mentre i liguri cercano punti per evitare la retrocessione diretta. La gara si disputa in un contesto di alta tensione e interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Pur essendo certi dei playoff, i calabresi vogliono comunque vincere contro i liguri che hanno bisogno dei tre punti per scongiurare la retrocessione diretta. Catanzaro vs Spezia si giocherà sabato 25 aprile 2026 alle ore 12.30 presso lo stadio Ceravolo CATANZARO VS SPEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi sono reduci da quattro pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali in casa della Juve Stabia. La squadra di Aquilani deve difendere il quinto posto in classifica, che permette di giocare il primo turno dei playoff in casa, e per questo serve tornare a vincere dopo sei turni di assenza.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Catanzaro vs Spezia, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Monza-Modena, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Avellino-Bari, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Catanzaro–Spezia 36ª giornata Serie B: analisi completa, numeri e scenari della sfida. Pronostico Catanzaro vs Spezia – 25 Aprile 2026Cosa aspettarsi da Catanzaro – Spezia? La sfida di Serie B tra Catanzaro e Spezia si gioca il 25 Aprile 2026 alle 12:30 allo storico Stadio Nicola Ceravolo. Un incontro che promette intensità e ... news-sports.it La vittoria non arriva, Spezia fermato sullo 0-0: match con poche emozionila spezia, 30 agosto 2025 – Finisce a reti inviolate e senza colpi di scena il match di uno Spezia che deve ancora trovare la giusta forma atletica e che contro un Catanzaro piuttosto rinnovato non è ... lanazione.it