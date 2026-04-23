Catanzaro-Spezia sabato 25 aprile 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 25 aprile 2026 alle 12:30 si gioca la partita tra Catanzaro e Spezia, valida per la Serie B. La sfida si svolge allo stadio Ceravolo, dove il team di casa cerca di ottenere punti utili per avvicinarsi ai playoff. Le formazioni ufficiali e le quote sono state rese note, e i pronostici indicano una partita aperta tra le due squadre.

Nel lunch match del sabato di Serie B il Catanzaro spera di alimentare le proprie speranze di centrare i playoff ospitando lo Spezia al Ceravolo. I calabresi sono attualmente quinti e hanno un discreto margine sulle inseguitrici, ma mon hanno vinto nessuno degli ultimi 5 incontri. La squadra allenata da Alberto Aquilani, reduce da 4. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Catanzaro-Spezia (sabato 25 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Mainz 05-Bayern Monaco (sabato 25 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiDopo aver festeggiato il Meisterschale numero 35 della sua storia il Bayern Monaco è quest’oggi di scena sul campo di un Mainz 05 ad un passo dalla... Sampdoria-Spezia (sabato 31 gennaio 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiDopo il doppio pareggio contro Entella e Catanzaro si avvicina un importante spartiacque per la stagione della Sampdoria, ma lo Spezia ha solo un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie BKT 25/26: il match report di Catanzaro-Spezia - Spezia Calcio; Catanzaro-Spezia sarà la giornata giallorossa: previste agevolazioni per abbonati; Catanzaro – Spezia, al via la prevendita; UFFICIALE – Vietata la trasferta di Catanzaro ai residenti a Spezia. Pronostico Catanzaro vs Spezia – 25 Aprile 2026La sfida di Serie B tra Catanzaro e Spezia si gioca il 25 Aprile 2026 alle 12:30 allo storico Stadio Nicola Ceravolo. Un incontro che promette intensità e ... news-sports.it Lo Spezia potrà contare su qualche tifoso a Catanzaro. I 'Fuori di Spezia' saranno presentiCome già accaduto per il derby contro la Carrarese dello scorso sei aprile il gruppo ‘Fuori di Spezia’ che riunisce tutti i tifosi. tuttomercatoweb.com Iemmello salta lo Spezia ma il Catanzaro recupera Petriccione e Favasuli x.com In serie b il Catanzaro si prepara in vista della sfida con lo Spezia di sabato. In C Cosenza e Crotone attese dall'ultima sfida della stagione regolare. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/04/in-serie-b-il-catanzaro-si-prepara-in-vista-della-sfida-con-lo-s - facebook.com facebook