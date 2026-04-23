Mainz 05-Bayern Monaco sabato 25 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 25 aprile 2026 alle 15:30 si disputa la partita tra Mainz 05 e Bayern Monaco. Il Bayern Monaco, dopo aver conquistato il suo 35esimo titolo di campione di Germania, affronta in trasferta una squadra che si trova vicina alla salvezza. Le formazioni sono state annunciate e si stanno analizzando le quote e i pronostici relativi all’incontro. Nessun giocatore o dettaglio specifico sui convocati è stato ancora comunicato.

Dopo aver festeggiato il Meisterschale numero 35 della sua storia il Bayern Monaco è quest’oggi di scena sul campo di un Mainz 05 ad un passo dalla salvezza. Gli 05er con il pareggio di Monchengladbach hanno mantenuto gli 8 punti di vantaggio sul terzultimo posto e sono ad un passo da una clamorosa salvezza con 3 turni di anticipo. Un capolavoro firmato Fischer, con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Mainz 05-Bayern Monaco (sabato 25 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Hoffenheim-Mainz 05 (sabato 04 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 28 di Bundesliga e l’Hoffenheim di Ilzer quarto in classifica affronta in casa il Mainz05 di Fischer. Hoffenheim-Mainz 05 (sabato 04 aprile 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiTurno numero 28 di Bundesliga e l’Hoffenheim di Ilzer quarto in classifica affronta in casa il Mainz05 di Fischer. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Hoffenheim - Borussia Dortmund in Diretta Streaming | DAZN IT; Arsenal-Sporting e Bayern Monaco-Real Madrid: dove vedere i quarti di Champions League in diretta tv; Kompany: È un grande regalo arrivare in finale di DFB-Pokal; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky. Prossime partite e calendario completo Bayern-monacoVisualizza il calendario completo, date, orari, avversari e tutte le prossime partite della stagione 2025/2026 Bayern-monaco su Virgilio Sport ... sport.virgilio.it Bayern Monaco-Mainz 2-2: pari di Kane su rigore all'87' contro l'ultima. Gli highlightsIl Bayern rischia un clamoroso tonfo contro l'ultima della classe in Bundesliga: serve un rigore di Kane a tre minuti dalla fine per evitare il ko. Apre la gara il solito Karl, il 17enne già a quota ... sport.sky.it Il Diavolo tenta l'affondo: il tedesco lascerà il Bayern Monaco ed è tentato dall'offerta rossonera - facebook.com facebook Juve-Vlahovic, se non rinnova piace a Milan e Bayern Monaco #SkySport #SkyCalciomercato x.com