Sampdoria-Spezia sabato 31 gennaio 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

La partita tra Sampdoria e Spezia si avvicina, e per entrambe le squadre è un appuntamento importante. Dopo due pareggi consecutivi contro Entella e Catanzaro, la Sampdoria cerca di cambiare passo e avvicinarsi alla zona alta, ma lo Spezia non sta molto dietro con un punto in più in classifica. Il match di sabato 31 gennaio alle 19:30 sarà l’occasione per capire meglio le ambizioni di entrambe e se riusciranno a fare uno scatto decisivo nella stagione.

Dopo il doppio pareggio contro Entella e Catanzaro si avvicina un importante spartiacque per la stagione della Sampdoria, ma lo Spezia ha solo un punto in più nella classifica di Serie B. Nonostante la recente vittoria contro l'Avellino, la squadra di Donadoni infatti ha solo un punto in più per cui questa potrebbe essere davvero.

