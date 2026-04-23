A Catanzaro, nel quartiere De Filippis, si sono svolte preghiere in ricordo di Anna Democritico e dei suoi figli, Nicola e Giuseppe, deceduti recentemente. La comunità si è radunata per rendere omaggio alle tre persone scomparse, mentre il lutto ha coinvolto familiari e vicini di casa. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti e ha portato alla memoria le circostanze della tragedia.

? Cosa sapere Anna Democritico e i figli Nicola e Giuseppe deceduti a Catanzaro nel quartiere De Filippis.. La figlia Maria Luce è ricoverata in ospedale per condizioni cliniche critiche.. Una fiamma tremolante illumina le strade del quartiere De Filippis a Catanzaro, mentre la comunità si stringe attorno alla memoria di Anna Democritico e dei suoi figli Nicola e Giuseppe, tra il dolore per la perdita e la speranza per Maria Luce. Il silenzio della preghiera ha avvolto la chiesa del Santissimo Salvatore in una serata caratterizzata da un clima tiepido, che però non ha impedito ai residenti di cercare calore nel piccolo fascio di luce portato dai conoscenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro piange Anna Democritico: preghiera e dolore nel quartiere

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