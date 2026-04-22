Scoperta una stalla abusiva al Villaggio Sant' Agata con un cavallo privo di mircochip

La polizia di Stato ha individuato una stalla abusiva nel quartiere Villaggio Sant’Agata, a Catania. Durante i controlli, gli agenti dell’UPGSP sono intervenuti insieme ai medici del Servizio Veterinario dell’Asp di Catania. In un box sono stati trovati un cavallo privo di microchip. L’attività è stata avviata a seguito di un intervento della squadra volante avvenuto il giorno precedente.

Scoperta dalla polizia di Stato una stalla abusiva nel quartiere catanese del Villaggio Sant’Agata. Gli agenti dell’upgsp hanno operato insieme ai medici del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania dopo che, il giorno prima, il personale della squadra volanti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Un uomo aggredito al Villaggio Trieste: trovato privo di sensi riverso a terra Centenario di Confindustria: omaggio al concerto di Sant’agata con Andrea GriminelliL’esibizione del flautista offerta da Confindustria Catania nell’ambito delll'evento musicale agatino, inaugura il programma previsto nel corso del... Contenuti e approfondimenti Catania, scoperta stalla abusiva con cavalloCatania, scoperta una stalla abusiva a Villaggio Sant’Agata: cavallo senza microchip e sottoposto a vincolo sanitario dopo i controlli. catania.liveuniversity.it Scoperta stalla abusiva a Catania: due pony salvati dalla macellazione clandestinaUna stalla abusiva è stata rinvenuta dalla polizia di Stato a Catania nell'ambito dei controlli voluti dal Questore per esautorare il fenomeno della macellazione clandestina, del maltrattamento degli ... it.blastingnews.com