Scoperta una stalla abusiva al Villaggio Sant' Agata con un cavallo privo di microchip

Gli agenti della polizia di Stato, con l’ausilio dei medici veterinari dell’Asp di Catania, hanno individuato una stalla non autorizzata nel quartiere Villaggio Sant’Agata. Durante l’ispezione, è stato trovato un cavallo senza microchip. L’operazione è stata avviata a seguito di un controllo condotto dalla squadra volante il giorno precedente. La struttura abusiva e il cavallo sono stati sequestrati.