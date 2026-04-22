Scoperta una stalla abusiva al Villaggio Sant' Agata con un cavallo privo di microchip

Da cataniatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della polizia di Stato, con l’ausilio dei medici veterinari dell’Asp di Catania, hanno individuato una stalla non autorizzata nel quartiere Villaggio Sant’Agata. Durante l’ispezione, è stato trovato un cavallo senza microchip. L’operazione è stata avviata a seguito di un controllo condotto dalla squadra volante il giorno precedente. La struttura abusiva e il cavallo sono stati sequestrati.

Scoperta dalla polizia di Stato una stalla abusiva nel quartiere catanese del Villaggio Sant’Agata. Gli agenti dell’upgsp hanno operato insieme ai medici del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania dopo che, il giorno prima, il personale della squadra volanti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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