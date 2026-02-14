Orrore in un appartamento a Brescia 22enne aggredisce madre e sorella senza motivo il provvedimento

A Brescia, un giovane di 22 anni ha aggredito la madre e la sorella senza alcun motivo, scatenando l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia, arrivata nell’appartamento dopo le segnalazioni dei vicini, ha scoperto che il ragazzo aveva iniziato a litigare con i familiari e poi si è scagliato contro di loro con violenza. Per questa ragione, è stato denunciato per violenza domestica e ha ricevuto un ordine di allontanamento immediato dalla casa.

Un ammonimento e un allontanamento urgente dalla casa familiare: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Brescia, dove un 22enne è stato denunciato per violenza domestica e lesioni personali nei confronti della madre e della sorella. L’episodio, avvenuto alcuni giorni fa, è stato gestito dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto per una lite domestica in corso nel centro cittadino. Violenza domestica a Brescia L’intervento si è reso necessario dopo che la Centrale Operativa della Questura di Brescia ha ricevuto una chiamata di emergenza tramite il numero 112 NUE. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Orrore in un appartamento a Brescia, 22enne aggredisce madre e sorella senza motivo, il provvedimento Brescia, si sente disturbato nel sonno: colpisce la sorella e la madre con un bastone. Denunciato 22enne Un giovane di 22 anni a Brescia ha aggredito la sorella gemella e la madre con un bastone, dopo averli svegliati nel cuore della notte. Bergamo, minaccia e aggredisce la madre con un coltello: arrestato 22enne A Bergamo, un 22enne è stato arrestato dopo aver minacciato e aggredito la madre con un coltello durante un episodio di violenza domestica. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Rapita, stuprata e torturata dal fidanzato nel Sassarese; Omicidio Gatti, la villetta dell'orrore è ormai irriconoscibile. Stupore in via Ugolini per la morte di Gugliemo: Fu un'estate terribile; Orrore a Sassari, sequestra e abusa una ragazza per 10 giorni; Mamma e figlio di 5 anni trovati morti: la terribile scoperta in un appartamento. Orrore in un appartamento a Brescia, 22enne aggredisce madre e sorella senza motivo, il provvedimentoUn 22enne denunciato per violenza domestica a Brescia: ammonimento e allontanamento urgente dopo l'intervento della Polizia. virgilio.it Sequestra la fidanzata, poi atroci torture per 10 giorni: è orrore in Italia. Sigarette spente addosso e acidoUn incubo durato dieci giorni, consumato nel silenzio di un appartamento a Santa Maria di Pisa, è stato interrotto solo dal blitz dei carabinieri nella ... thesocialpost.it Immobiliare Ostia 2010 srl. . Vendere casa non deve essere un salto nel buio. Hai chiesto pareri in giro e la risposta è stata un coro di storie dell’orrore: agenzie fantasma, svendite dell’ultimo minuto e burocrazia infinita. La verità Hanno ragione. Il mercato im facebook