A Catania è stato avviato il nuovo servizio di autobus chiamato Librino Express, gestito dall'azienda di trasporti locale. Il servizio collega il quartiere di Librino con il centro città e utilizza autobus articolati di ultima generazione, lunghi 18 metri, completamente elettrici. L'inaugurazione è avvenuta recentemente e rappresenta un passo verso la mobilità sostenibile nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Autobus di ultima generazione per collegare periferia e centro. A Catania è stato ufficialmente inaugurato il nuovo servizio Librino Express, gestito da AMTS Catania, che introduce in città autobus articolati completamente elettrici. Si tratta dei moderni Solaris Urbino 18 electric, mezzi lunghi 18 metri progettati per offrire trasporto a zero emissioni e maggiore capacità. Il collegamento unisce il quartiere di Librino con la Stazione Centrale situata in piazza Giovanni XXIII, migliorando in modo significativo la mobilità urbana, soprattutto per chi vive nelle aree periferiche. Un servizio pensato per i cittadini. Secondo il presidente dell’azienda, l’introduzione degli autosnodabili rappresenta un passo concreto verso il potenziamento del trasporto pubblico, con particolare attenzione alle zone meno centrali.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, mobilità sostenibile: al via il Librino Express, autobus elettrico da 18 metri

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Panoramica sull’argomento

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