Granfondo di ciclismo il 10 maggio | un autobus Atb a tema per la mobilità sostenibile

Questa mattina a Bergamo è stato presentato un autobus elettrico di 12 metri che parteciperà alla Granfondo di ciclismo il 10 maggio. L’autobus Yutong, a tema, servirà a promuovere la mobilità sostenibile e rafforzare il legame tra la città e la corsa in bicicletta. La scelta di usare un mezzo elettrico dimostra l’impegno del Comune per un trasporto più ecologico e rispettoso dell’ambiente.

BGY AIRPORTO GRANFONDO. Un autobus Yutong elettrico di 12 metri per rafforzare il sodalizio tra la città di Bergamo e l'evento di ciclismo. Un modo per promuovere la mobilità ecologica e su due ruote. La città di Bergamo rafforza il proprio legame con il ciclismo e con la BGY Airport Granfondo grazie a un'iniziativa di comunicazione ad alto impatto: un autobus di linea Atb (Azienda Trasporti Bergamo) completamente personalizzato che, fino al 10 maggio, percorrerà tutte le linee urbane della città promuovendo la storica granfondo bergamasca. Il mezzo scelto è uno Yutong elettrico da 12 metri, simbolo di mobilità sostenibile e innovazione al servizio della promozione sportiva.

