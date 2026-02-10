Mobilità sostenibile | l’Italia definisce il piano 2030 per elettrico e idrogeno aperto il confronto pubblico

Il Ministero dell’Ambiente ha aperto ufficialmente il confronto pubblico sul nuovo Piano Nazionale per la mobilità sostenibile. Il documento, che punta a sviluppare le infrastrutture per veicoli elettrici e a idrogeno, mira a portare l’Italia più vicina agli obiettivi europei stabiliti dal Regolamento AFIR. La consultazione durerà qualche settimana e coinvolgerà cittadini, imprese e associazioni, che potranno esprimere le proprie opinioni e suggerimenti. Ora si aspetta di vedere come il paese si prepara a cambiare strada e a investire nel futuro

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha lanciato una consultazione pubblica sul nuovo Quadro Strategico Nazionale per le infrastrutture dei combustibili alternativi, un passo cruciale per adeguare l’Italia agli obiettivi europei delineati dal Regolamento AFIR. Il piano, giunto in ritardo rispetto alle scadenze comunitarie, definisce lo stato attuale e le proiezioni al 2030 per la mobilità sostenibile, abbracciando settori chiave come il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo. L’obiettivo è accelerare la transizione verso un sistema energetico più pulito e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, in linea con gli impegni climatici dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

