Castro dei Volsci A mano a mano

Il 1º novembre 1968, a Castro dei Volsci, durante le celebrazioni di Ognissanti, si verificò un’esplosione che sconvolse il paese. La deflagrazione, causata da un residuato bellico collocato nel monumento ai Caduti nel cimitero comunale, provocò la morte di cinque persone e il ferimento di diverse altre. L’incidente rappresentò uno degli eventi più tragici della storia locale.

Una tremenda esplosione sconvolse l’intero Paese. Era il 1º novembre del 1968 e durante le celebrazioni di Ognissanti, a Castro dei Volsci, l’esplosione di una bomba, residuato bellico collocato all’interno del monumento ai Caduti nel cimitero comunale, provocò la morte di cinque persone e il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

TRENT'ANNI DI STORIA IN UN SOLO PIATTO

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